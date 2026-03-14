Бельгійський прем'єр вважає, що без повної підтримки США Європа не зможе "економічно задушити" Росію або ефективно озброїти Україну для перемоги. На його думку, нинішня політика Вашингтона є неоднозначною.

"Оскільки ми не можемо погрожувати Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну, - ред.), надсилаючи зброю Україні, і не можемо економічно задушити його без підтримки Сполучених Штатів, залишається лише один метод: укласти угоду" - заявив Вевер.

Він також додав, що Вашингтон іноді видається "ближчим до Путіна, ніж до Зеленського (президента України Володимира Зеленського, - ред.)", і попередив: якщо ЄС не матиме власного мандата на переговори, США нав'яжуть угоду, яка буде "поганою для Європи".

Заяви Вевера різко контрастують із позицією керівництва ЄС. Зокрема, представник ЄС з питань високої дипломатії Кая Каллас наголошує, що Європа повинна спочатку виробити спільні "максималістські вимоги" до РФ, включаючи скорочення російських збройних сил, перш ніж починати будь-які діалоги.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також попередив, що спосіб завершення цієї війни матиме тривалий вплив на роль Європи у світі, підкресливши, що Росія насправді "не перемагає", попри заяви її пропаганди.

Барт Де Вевер відомий своєю скептичною позицією щодо жорстких обмежень проти Москви. Раніше він вже блокував ініціативи щодо конфіскації заморожених активів Російської Федерації.

Крім того, у медіа неодноразово з’являлася інформація про ймовірні бізнес-зв’язки політика з російськими структурами, що додає його закликам до "миру з РФ" додаткового політичного підтексту.