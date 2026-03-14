Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Премьер Бельгии сделал скандальное заявление о России: призывает ЕС к "сделке" с Путиным

20:31 14.03.2026 Сб
3 мин
Барт Де Вевер, благодаря которому Украина в свое время не получила кредит под залог активов России, сделал новое скандальное заявление
aimg Антон Корж
Фото: премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (Getty Images)

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер убежден, что Европейский Союз пока не способен заставить Россию отступить военным или экономическим путем. Он призвал предоставить ЕС мандат на прямые переговоры с Кремлем.

Бельгийский премьер считает, что без полной поддержки США Европа не сможет "экономически задушить" Россию или эффективно вооружить Украину для победы. По его мнению, нынешняя политика Вашингтона является неоднозначной.

"Поскольку мы не можем угрожать Путину (российскому диктатору Владимиру Путину, - ред.), посылая оружие Украине, и не можем экономически задушить его без поддержки Соединенных Штатов, остается только один метод: заключить сделку" - заявил Уэвер.

Он также добавил, что Вашингтон иногда кажется "ближе к Путину, чем к Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому, - ред.)", и предупредил: если ЕС не будет иметь собственного мандата на переговоры, США навяжут соглашение, которое будет "плохим для Европы".

Позиция ЕС и оппозиция к призывам

Заявления Уэвера резко контрастируют с позицией руководства ЕС. В частности, представитель ЕС по вопросам высокой дипломатии Кая Каллас отмечает, что Европа должна сначала выработать общие "максималистские требования" к РФ, включая сокращение российских вооруженных сил, прежде чем начинать любые диалоги.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также предупредил, что способ завершения этой войны будет иметь длительное влияние на роль Европы в мире, подчеркнув, что Россия на самом деле "не побеждает", несмотря на заявления ее пропаганды.

Неоднозначная репутация Де Вевера

Барт Де Вевер известен своей скептической позицией относительно жестких ограничений против Москвы. Ранее он уже блокировал инициативы по конфискации замороженных активов Российской Федерации.

Кроме того, в медиа неоднократно появлялась информация о вероятных бизнес-связях политика с российскими структурами, что добавляет его призывам к "миру с РФ" дополнительный политический подтекст.

Саботаж Вевера во время конфискации активов России

В конце 2025 года на фоне рассмотрения вопроса о конфискации активов России Вевер отличился скандальным заявлением, заявив, что в Бельгии считают, что Россия не проиграет войну в Украине.

Поэтому активы после войны придется возвращать Кремлю. К тому же, жаловался бельгийский премьер, РФ открыто угрожала Бельгии "вечным возмездием", если она конфискует активы.

Тогда Украине не предоставили кредит за счет активов России, поскольку Бельгия придумывала все новые и новые отговорки для саботажа. Например, тот же Вевер заявил, что это якобы может привести к "серьезным" экономическим и геополитическим последствиям.

Впрочем, на самом деле ситуация несколько интереснее. В частности самого Вевера некоторые СМИ прямо связывают с российскими интересами из-за его многочисленных визитов в РФ до 2022 года.

А еще интереснее - в ЕС все больше начали подозревать, что Бельгия присваивает доходы от активов РФ вместо того, чтобы передавать их Украине. Дошло до того, что европейские страны прямо обвинили Бельгию в чрезмерных требованиях по защите замороженных активов РФ.

