Лідери ЄС не домовились щодо заморожених активів РФ для України: Politico дізналося деталі

Лідери ЄС сьогодні не змогли домовитися щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Обговорення питання надання кредиту Україні на саміті в Брюсселі продовжаться завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Найбільш чутливим пунктом тексту є положення про надання Бельгії "повної та необмеженої солідарності і розподілу ризиків" з боку інших держав-членів ЄС після запуску фінансової схеми.

Це має розвіяти побоювання Брюсселя щодо можливих юридичних та фінансових наслідків у разі, якщо Росія домагатиметься повернення заморожених активів. Водночас формулювання цього пункту все ще перебуває на стадії переговорів.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер неодноразово вимагав чітких і необмежених фінансових гарантій. Однак низка інших країн ЄС виступає проти такого підходу, вважаючи його "бланшовим чеком".

"План Б"

На тлі дискусій навколо заморожених активів знову обговорюється ідея випуску спільного боргу ЄС для фінансування України. За словами джерела, знайомого з переговорами, хоча новий проєкт висновків Ради містить лише згадки про план використання російських активів, лідери також розглядають так званий "план Б" зі спільними запозиченнями.

Втім, реалізація цього варіанту потребує одностайної підтримки, що створює ризик вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана або глави уряду Словаччини Роберта Фіцо, які виступають проти фінансування України.

За даними дипломатичних джерел, у Брюсселі також обговорюють можливість обійти цей спротив, виключивши обидві країни зі схеми.

Щоб зменшити занепокоєння Бельгії щодо можливої помсти з боку Росії, країни ЄС розглядають підвищення обсягу початкових грошових резервів для великого кредиту Україні.

Якщо раніше Єврокомісія пропонувала здійснювати перші виплати після формування буфера на рівні 50% від стартового внеску, то в оновленому документі ця планка підвищена до 75%.

Чого хоче Бельгія

За словами трьох дипломатів, вимоги Бельгії щодо необмежених фінансових гарантій проти пакету допомоги Україні у розмірі 210 мільярдів євро викликають невелику симпатію. А один з них назвав цю ідею "вбивцею угоди".

В останньому проекті висновків сьогоднішньої Європейської Ради згадувалася "повна [і необмежена] солідарність та розподіл ризиків", але слова в дужках навряд чи переживуть ніч.

"Мало хто з країн із задоволенням перетворив би свій національний бюджет на бездонну грошову криницю, з якої Бельгія могла б пити", - ідеться в публікації.