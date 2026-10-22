Прем'єр Бельгії впевнений, що ЄС не повернеться до ідеї віддати Україні активи РФ

Де Вевер звітував депутатам про минулотижневий саміт ЄС. За його словами, Єврокомісія не запропонує нових кроків щодо російських активів. "Я в цьому впевнений, бо саме це й було сказано", - наголосив прем'єр.

Ідеться про близько 185 млрд євро, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear. Торік де Вевер рішуче виступив проти того, щоб використати ці гроші для допомоги Україні. Тоді лідери ЄС погодили для України позику на 90 млрд євро на цей і наступний роки.

Цієї суми, за оцінками, не вистачить. На саміті минулого тижня президент Володимир Зеленський попросив ще 70 млрд євро на наступний рік.

Де Вевер не виключає, що інші країни знову піднімуть тему активів. Він розкритикував прем'єра Нідерландів Роба Єттена, який заявив на радіо, що хоче "забрати ці гроші".

За словами бельгійського прем'єра, деякі нові європейські лідери не брали участі в торішній дискусії і повторюють аргументи, які він тоді відкинув. Де Вевер попередив колег, що навіть такі заяви можуть мати юридичні наслідки.

"Один колега сказав мені в коридорі, що я ніби пройшовся по цій дискусії вогнеметом", - розповів він. Тепер, за його словами, особливого ентузіазму продовжувати цю тему за столом немає.