Премьер Бельгии уверен, что ЕС не вернется к идее отдать Украине активы РФ

Де Вевер отчитывался депутатам о недельном саммите ЕС. По его словам, Еврокомиссия не предложит новых шагов по российским активам. "Я в этом уверен, потому что именно это и было сказано", - подчеркнул премьер.

Речь идет об около 185 млрд евро, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году де Вевер решительно выступил против использования этих денег для помощи Украине. Тогда лидеры ЕС согласовали для Украины ссуду на 90 млрд евро на этот и последующие годы.

Этой суммы, по оценкам, не хватит. На саммите на прошлой неделе президент Владимир Зеленский попросил еще 70 млрд. евро на следующий год.

Де Вевер не исключает, что другие страны снова поднимут тему активов. Он подверг критике премьера Нидерландов Роба Йеттена, который заявил на радио, что хочет "забрать эти деньги".

По словам бельгийского премьера, некоторые новые европейские лидеры не участвовали в прошлогодней дискуссии и повторяют аргументы, которые он тогда отверг. Де Вевер предупредил коллег, что даже такие заявления могут иметь юридические последствия.

"Один коллега сказал мне в коридоре, что я будто прошелся по этой дискуссии огнеметом", - рассказал он. Теперь, по его словам, особого энтузиазма продолжать эту тему за столом нет.