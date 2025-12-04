Премьер Бельгии выдвинул условия для "репарационного кредита" Украине

Евросоюз должен выполнить несколько условий Бельгии, чтобы она поддержала предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Барт Де Вевера в соцсети X .

Он отметил, что использование замороженных активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, "может иметь потенциально негативные последствия как для Бельгии, так и для Европы в целом".

По словам главы бельгийского правительства, его страна выдвинула три условия для поддержки "репарационного кредита".

Первое условие

Барт Де Вевер рассказал, что необходимо обеспечить "полную взаимную ответственность за риски".

"В соответствии с действующими двусторонними соглашениями о защите инвестиций, компенсации за незаконную экспроприацию могут значительно превышать стоимость самих активов и включать сложные проценты, а также нереализованную прибыль. Поэтому с нашей точки зрения гарантии должны с первого же дня покрывать все потенциальные финансовые обязательства", - сказал он.

Второе условие

Также, по словам премьера Бельгии, его страна хочет "обеспечения ликвидности и защиты от рисков". Речь о том, что Euroclear должен иметь необходимые ресурсы на случай, если они понадобятся.

Чиновник уточнил, что такие ресурсы необходимы на случай, если компания станет целью российских санкций. Также они будут нужны, если российский Центральный банк потребует компенсацию. Это может быть результатом юридического процесса, арбитража или мирного соглашения.

Третье условие

Он добавил, что Бельгия ожидает справедливого распределения затрат.

"Совершенно логично, что все государства-члены, которые владеют российскими активами, должны участвовать в этой операции. И мы должны требовать эти средства пропорционально и равномерно от всех учреждений, находящихся на территории Европы, и, в идеале, даже шире, чем территория Европы - включая страны, входящие в "коалицию решительных", - считает Барт Де Вевер.

Премьер отметил, что предложение Еврокомиссии "движется в направлении этих трех условий", но не является достаточным для выполнения минимальных требований.

Также он заверил, что Бельгия "полностью поддерживает Украину" и хочет делать все необходимое для усиления поддержки.

"Мы лояльны Украине. Мы всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. Мы готовы идти на жертвы, но нельзя требовать невозможного от нашей страны. Это позиция правительства, и я надеюсь получить поддержку парламента", - сказал чиновник.