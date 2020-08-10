Предварительные цифры голосования в Беларуси вряд ли изменятся, - ЦИК

По предварительным результатам победу одержал Александр Лукашенко
В Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что предварительные цифры голосования на выборах президента Беларуси вряд ли изменятся. Согласно предварительным результатам победу с более чем 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.
Об этом на брифинге заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.
По данным ЦИК, в выборах взяли участие 5,79 миллионов человек. Явка составила 84,23%.
Предварительные результаты голосования такие:
"Приведенные цифры вряд ли изменятся", - сообщила Ермошина.
Также она добавила, что очереди на избирательных участках не влияют на итоги волеизъявления граждан.
Официальные результаты голосования в Беларуси должны быть представлены в пятницу, 14 августа.
Напомним, после завершения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки.
В результате протестов в Беларуси задержали более 160 человек.
Также РБК-Украина писало, что по факту массовых беспорядков и насилия над правоохранителями в Беларуси открыли уголовные дела.