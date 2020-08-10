Попередні цифри голосування в Білорусі навряд чи зміняться, - ЦВК

За попередніми результатами перемогу здобув Олександр Лукашенко
У Центральній виборчій комісії Білорусі заявили, що попередні цифри голосування на виборах президента Білорусі навряд чи зміняться. Згідно з попередніми результатами перемогу з більш ніж 80% голосів отримав чинний президент Олександр Лукашенко.
Про це на брифінгу заявила глава ЦВК Лідія Єрмошина.
За даними ЦВК, у виборах взяли участь 5,79 мільйонів чоловік. Явка склала 84,23%.
Попередні результати голосування такі:
"Наведені цифри навряд чи зміняться", - повідомила Єрмошина.
Також вона додала, що черги на виборчих дільницях не впливають на результати волевиявлення громадян.
Офіційні результати голосування в Білорусі повинні бути представлені в п'ятницю, 14 серпня.
Нагадаємо, після завершення виборів в Білорусі спалахнули масові протести, які переросли в заворушення.
В результаті протестів у Білорусі затримали понад 160 людей.
Також РБК-Україна писало, що за фактом масових заворушень і насильства над правоохоронцями в Білорусі відкрили кримінальні справи.