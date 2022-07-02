Предупредим заблаговременно: Подоляк высказался о риске нападения Беларуси

Украина готова к возможному нападению Беларуси. Украинцам не стоит волноваться из-за публичных спекуляций на эту тему, поскольку их предупредят о риске открытия второго фронта заблаговременно.

"Касаемо всех этих спекуляций (о возможном нападении Беларуси, -ред.), буквально завтра, или послезавтра, обязательно начнется наступление. Мы все прекрасно понимаем об этом странном господине по прозвищу Лукашенко, мы понимаем, что он хочет быть одновременно и тут и там. Однако, при этом мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы и у нас все с оборонительной точки зрения на границе Украина-Беларусь готово к этому", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, России выгодно сеять панику на территории Украины, параллельно подкрепляя ее ракетными обстрелами наших городов. Однако, о любой опасности украинцев предупредят заблаговременно.

"И к любым сценариям мы готовы. Поэтому давайте спокойно работать, чтобы Украина выиграла эту войну только на своих условиях и чтобы России на территории нашей страны больше никогда не было", - добавил Подоляк.