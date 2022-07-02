Предупредим заблаговременно: Подоляк высказался о риске нападения Беларуси

Украина готова к возможному нападению Беларуси. Украинцам не стоит волноваться из-за публичных спекуляций на эту тему, поскольку их предупредят о риске открытия второго фронта заблаговременно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Касаемо всех этих спекуляций (о возможном нападении Беларуси, -ред.), буквально завтра, или послезавтра, обязательно начнется наступление. Мы все прекрасно понимаем об этом странном господине по прозвищу Лукашенко, мы понимаем, что он хочет быть одновременно и тут и там. Однако, при этом мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы и у нас все с оборонительной точки зрения на границе Украина-Беларусь готово к этому", - заявил Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, России выгодно сеять панику на территории Украины, параллельно подкрепляя ее ракетными обстрелами наших городов. Однако, о любой опасности украинцев предупредят заблаговременно.
"И к любым сценариям мы готовы. Поэтому давайте спокойно работать, чтобы Украина выиграла эту войну только на своих условиях и чтобы России на территории нашей страны больше никогда не было", - добавил Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало, что, согласно данным разведки, Беларусь сосредоточила у границ с Украиной семь батальонных тактических групп. В то же время Генштаб утверждает, что признаков формирования ударных групп со стороны Беларуси для наступления пока нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.