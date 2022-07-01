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Разведка назвала количество военных Беларуси возле Украины и оценила риск нападения

Новина українською →
Киев, Пятница 01 июля 2022 13:21
Разведка назвала количество военных Беларуси возле Украины и оценила риск нападения Фото: Вадим Скибицкий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Беларусь сосредоточила у границ семь батальонных тактических групп. Сейчас их цель держать ВСУ в напряжении и не дать нашему командованию отправить больше бойцов на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Военному телевидению.

"На сегодня прямой угрозы (со стороны Беларуси - ред.) нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это именно основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", - пояснил Скибицкий.

Он отметил, что пребывание 7 БТГ сил Беларуси побуждает украинское командование действовать адекватно, усиливать разведку.

"А это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Также постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", - добавил Скибицкий.

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Отметим, что в среднем одна БТГ насчитывает примерно 600-800 солдат и офицеров, из которых около 200 пехотинцев, оснащенных транспортными средствами, что обычно включают 10 танков и 40 боевых машин пехоты.

Напомним, по данным Генштаба, признаков формирования ударных групп со стороны Беларуси для наступления на Украину пока нет.

При этом стало известно, что военное командование Беларуси проверяет возможности начала мобилизации в нескольких регионах.

Добавим, как считает президент Польши Анджей Дуда, маловероятно, что Беларусь официально вступит в войну против Украины. Однако на сегодня Беларусь стала российским военным округом.

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