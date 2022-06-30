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Признаков создания ударных групп со стороны Беларуси нет, - Генштаб

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Украина, Четверг 30 июня 2022 15:25
Признаков создания ударных групп со стороны Беларуси нет, - Генштаб Фото: признаков создания ударных групп со стороны Беларуси нет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Генштаб не видит признаков формирования ударных групп со стороны Беларуси.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Он отметил, что противных проводит определенные мероприятия - как Вооруженные силы Беларуси, так и некоторые подразделения Вооруженных сил России.

"Но еще раз подчеркиваю, признаков формирования наступательной группировки со стороны Беларуси в настоящее время нет", - добавил Громов.

Напомним, военнообязанных в Беларуси массово вызывают в военкоматы.

Кроме того, Беларусь проверяет возможность начала мобилизации в нескольких регионах.

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