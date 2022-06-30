Признаков создания ударных групп со стороны Беларуси нет, - Генштаб
Фото: признаков создания ударных групп со стороны Беларуси нет (Getty Images)
Генштаб не видит признаков формирования ударных групп со стороны Беларуси.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Он отметил, что противных проводит определенные мероприятия - как Вооруженные силы Беларуси, так и некоторые подразделения Вооруженных сил России.
"Но еще раз подчеркиваю, признаков формирования наступательной группировки со стороны Беларуси в настоящее время нет", - добавил Громов.
Напомним, военнообязанных в Беларуси массово вызывают в военкоматы.
Кроме того, Беларусь проверяет возможность начала мобилизации в нескольких регионах.