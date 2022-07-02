Попередимо завчасно: Подоляк висловився про ризик нападу Білорусі

Україна готова до можливого нападу Білорусі. Українцям не варто хвилюватися через публічні спекуляції на цю тему, оскільки їх попередять про ризик відкриття другого фронту завчасно.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Щодо всіх цих спекуляцій (про можливий напад Білорусі, -ред.), що буквально завтра, чи післязавтра, обов’язково почнеться наступ. Ми усе прекрасно розуміємо про цього дивного пана на прізвисько Лукашенко, ми розуміємо, що він хоче бути одночасно й тут й там. Однак, при цьому ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, до будь-яких сценаріїв готові й у нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна-Білорусь готове до цього", - заявив Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, Росії вигідно сіяти паніку на території України, паралельно підкріплюючи її ракетними обстрілами наших міст. Однак, про будь-яку небезпеку українців попередять завчасно.
"Й до будь-яких сценаріїв ми готові. Тому давайте спокійно працювати, аби Україна виграла цю війну тільки на своїх умовах й щоб Росії на території нашої країни більше ніколи не було", - додав Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна писала, що, згідно з даними розвідки, Білорусь зосередила біля кордонів з Україною сім батальйонних тактичних груп. Водночас Генштаб стверджує, що ознак формування ударних груп з боку Білорусі для наступу поки немає.
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