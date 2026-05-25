Представниця США розкритикувала удар Росії по Києву

Реакція США на атаку

Джулі Девіс зазначила, що особисто ознайомилася з наслідками обстрілу і побачила руйнування на місці. За її словами, цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах і мирних жителях є неприпустимими.

"Цілеспрямовані удари по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі неприйнятні. Як раніше заявляв президент Трамп, ця війна має закінчитися", - наголосила вона.

Дипломат також додала, що Посольство США висловлює співчуття всім постраждалим і тим, кого торкнулися наслідки атаки.

Наслідки обстрілу Києва

Унаслідок удару російської армії по Києву в ніч на 24 травня було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, включно з будівлею Міністерства закордонних справ України. Згідно з останніми даними, загинуло двоє людей, постраждало понад 90.

Міжнародна реакція

Наступного дня представники понад 70 країн на запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги відвідали райони в Києві, які постраждали внаслідок останніх обстрілів, зокрема Лук'янівку, щоб оцінити масштаби руйнувань.