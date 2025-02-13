Представители России, Украины и США встретятся завтра в Мюнхене, - Трамп
Президент США Дональд Трамп анонсировал неожиданную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, она может пройти с участием представителей Украины и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.
"Будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но это будут высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Заметим, что ранее была анонсирована встреча украинского президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, которая должна пройти завтра в Мюнхене.
В то же время стоит добавить, что российские официальные лица не посещали Мюнхенскую конференцию начиная с 2022 года.
Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным
Напомним, вчера, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Война России против Украины стала одной из тем обсуждений.
После этого президент США Трамп провел телефонный разговор с Зеленским.
Завершив оба разговора Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".
В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.
Подробнее о том, как в Европе реагируют на переговоры Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.
Тем временем комментируя звонок Трампа Путину, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о "впечатлении" начала переговоров по Украине.
Ранее сегодня Axios опубликовал интересные детали переговоров Зеленского и Трампа.
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