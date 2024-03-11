Представник ЄС про заклик Папи Римського: ми хочемо справедливого миру для України

Європейський союз підтримує мирні переговори України і Росії тільки на умовах Києва.

Про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

"Ми хочемо справедливого миру. Миру, який бере до уваги жертву війни, а це Україна", - заявив він.

При цьому Стано зазначив, що питання про те, чи настане мир, зараз перебуває в руках однієї людини - російського диктатора Володимира Путіна, який продовжує щодня вести війну.

Скандальна заява Папи Римського

Напередодні видання Reuters опублікувало виклад фрагмента інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI. В інтерв'ю понтифік, відповідаючи на запитання, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, підтримав таку позицію.

У Ватикані після цього заявили, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України. За словами керівника прес-служби Ватикану Маттео Бруні, понтифік говорив виключно про необхідність переговорів.

Проте слова Папи Римського викликали шквал критики серед західних лідерів та політиків. Критикували заяву понтифіка, зокрема у Латвії та Польщі. А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Папу Римського не повторювати помилки минулого та підтримувати Україну.

При цьому генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі, реагуючи на заяву Папи Римського, заявив, що волю України треба поважати.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що капітуляція - це не мир.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.