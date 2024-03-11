Представитель ЕС о призыве Папы Римского: мы хотим справедливого мира для Украины

Европейский союз поддерживает мирные переговоры Украины и России только на условиях Киева.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

"Мы хотим справедливого мира. Мира, который принимает во внимание жертву войны, а это Украина", - заявил он.

При этом Стано отметил, что вопрос о том, наступит ли мир, сейчас находится в руках одного человека - российского диктатора Владимира Путина, который продолжает ежедневно вести войну.

Скандальное заявление Папы Римского

Накануне издание Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию

В Ватикане после этого заявили, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины. По словам руководителя пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, понтифик говорил исключительно о необходимости переговоров.

Однако слова Папы Римского вызвали шквал критики среди западных лидеров и политиков. Критиковали заявление понтифика, в частности в Латвии и Польше. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Папу Римского не повторять ошибки прошлого и поддерживать Украину.

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, реагируя на заявление Папы Римского, заявил, что волю Украины нужно уважать.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция - это не мир.

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