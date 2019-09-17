Представительство ЕС требует расследования поджога дома Гонтаревой

Представительство ЕС в Украине требует от украинских правоохранителей расследовать поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом. Об этом представительство написало в Twitter.

В представительстве ЕС заявили, что такие действия являются неприемлемыми.

"Последние очевидны серии нападений на личность и собственность бывшего главы НБУ неприемлемы, как заявил президент Украины сегодня утром. Мы ожидаем, что правоохранительные органы расследуют и привлекут виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Офисе президента требуют расследования поджога дома Гонтаревой. Владимир Зеленский ждет от правоохранителей скорейшего раскрытия "этой провокации".

Кроме того, министр внутренний дел Арсен Аваков назвал поджог дома экс-главы Нацбанка "недопустимым проявлением уголовного давления".

РБК-Украина сегодня утром писало, что Гонтарева сообщила о поджоге ее дома под Киевом. В настоящее время у полиции есть две версии - поджог и неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.