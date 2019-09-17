Аваков отреагировал на поджог дома Гонтаревой

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Полиция начала расследование поджога дома Гонтаревой

Национальная полиция Украины начала расследование по делу поджога дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсений Аваков в Twitter.

Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "проявлением криминального давления".

"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству", - написал министр МВД.

Аваков также сообщил, что полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска поджигателя.

Напомним, полиция рассматривает поджог как одну из версий возгорания дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом. Также у полиции есть версия - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Ранее Гонтарева заявляла, что в ее квартире в Киеве в четверг, 12 сентября, прошли обыски. По ее словам, правоохранители проводили обыски в масках и с автоматами.