Представництво ЄС вимагає розслідування підпалу будинку Гонтарєвої

Представництво ЄС в Україні вимагає від українських правоохоронців розслідувати підпал будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої під Києвом. Про це представництво написало у Twitter.

У представництві ЄС заявивли, що такі дії є неприйнятними.

"Останні очевидні серії нападів на особу та власність колишнього главу НБУ є неприйнятними, як заявив президент України сьогодні вранці. Ми очікуємо, що правоохоронні органи розслідують та притягнуть винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Офісі президента вимагають розслідування підпалу будинку Гонтарєвої. Володимир Зеленський чекає від правоохоронців якнайшвидшого розкриття "цієї провокації".

Крім того, міністр внутрішній справ Арсен Аваков назвав підпалу будинку екс-глави Нацбанку "недопустимий прояв кримінального тиску".

РБК-Україна сьогодні зранку писало, що Гонтарєва повідомила про підпал її будинку під Києвом. На даний час у поліції є дві версії - підпал та необережне поводження з вогнем або коротке замикання.