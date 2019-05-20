Представитель Кабмина в парламенте подал в отставку

Фото: Вадим Денисенко (УНИАН)

Вадим Денисенко написал заявление о сложении полномочий

Представитель Кабинета министров в Верховной раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Денисенко на странице в Facebook.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Фото (facebook.com/vadym.denysenko)

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку. Гройсман также заявил: "За три года работы правительства мне совершенно не стыдно за то, что нам удалось сделать, и насколько адекватно мы реагировали на вызовы и кризисы, которые перед нами стояли".

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая обратился к Кабинету министров с призывом уйти в отставку. Он отметил, что в украинском правительстве должны быть новые лица и новые "прозрачные правила игры".

Кроме того, Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады.

Также заявление об отставке подали министр обороны Степан Полторак, министр иностранных дел Павел Климкин, глава СБУ Василий Грицак.