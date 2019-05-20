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Представник Кабміну в парламенті подав у відставку

Новини » Політика    20.05.2019 - 19:50
Представник Кабміну в парламенті подав у відставку
Фото: Вадим Денисенко (УНІАН)

Вадим Денисенко написав заяву про складання повноважень

Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Вадим Денисенко написав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Денисенка на сторінці Facebook.

"Написав заяву про складання повноважень представника уряду в парламенті", - написав він.

Представник Кабміну в парламенті подав у відставку

Фото (facebook.com/vadym.denysenko)

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку. Гройсман також заявив: "За три роки роботи уряду мені абсолютно не соромно за те, що нам вдалося зробити, і наскільки адекватно ми реагували на виклики і кризи, які перед нами стояли".

Сьогодні президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації 20 травня звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Він зазначив, що в українському уряді повинні бути нові обличчя і нові "прозорі правила гри".

Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.

Також заяву про відставку подали міністр оборони Степан Полторак, міністр закордонних справ Павло Клімкін, глава СБУ Василь Грицак.

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