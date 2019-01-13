Представитель демократов заявил о выдвижении на пост президента США

Фото: Хулиан Кастро (twitter.com/SecretaryCastro)

Демократ Хулиан Кастро начал президентскую кампанию

Представитель Демократической партии Соединенных штатов Хулиан Кастро заявил о выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кастро на сегодня 44 года, он является американцем мексиканского происхождения. О своем намерении он объявил в родном городе Сан-Антонио, где он также занимал должность мэра пять лет.

Также ранее он занимал должность секретаря по вопросам жилищного строительства и градостроительства США. Демократ официально начал свою президентскую избирательную кампанию.

Одна из первых остановок Кастро в качестве кандидата состоится в понедельник, 14 января, в Пуэрто-Рико, где он посетит мероприятие, организованное либеральным фондом Latino Victory.

Кастро уже объявил об одном из пунктов своей политической программы - "Medicare for all", который фактически создаст национальный план здравоохранения. Планируется, что программа позволит любому присоединиться к системе здравоохранения.

Естественно, что Кастро также раскритиковал политику президента Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой и назавал ситуацию с остановкой работы америанського правительства "кризисом лидерства".

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временным прекращением работы правительства страны ("шатдаун").