Представник демократів заявив про висування на пост президента США

Фото: Хуліан Кастро (twitter.com/SecretaryCastro)

Демократ Хуліан Кастро розпочав президентську кампанію

Представник Демократичної партії Сполучених штатів Хуліан Кастро заявив про висування своєї кандидатури на наступних виборах президента США у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Кастро на сьогодні 44 роки, він є американцем мексиканського походження. Про свій намір він оголосив у рідному місті Сан-Антоніо, де він також обіймав посаду мера п'ять років.

Також раніше він займав посаду секретаря з питань житлового будівництва та містобудування США. На сьогодні демократ офіційно розпочав свою президентську виборчу кампанію.

Одна з перших зупинок Кастро в якості кандидата відбудеться в понеділок, 14 січня, у Пуерто-Ріко, де він відвідає захід, організований ліберальним фондом Latino Victory.

Кастро вже оголосив про один із пунктів своєї політичної програми - "Medicare for all", який фактично створить національний план охорони здоров'я. Планується, що програма дозволить будь-кому приєднатися до системи охорони здоров'я.

Природно, що Кастро також розкритикував політику президента Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою і назавав ситуацію із зупинкою роботи америанського уряду "кризою лідерства".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав представників Демократичної партії повернутися до Вашингтона і покінчити з тимчасовим припиненням роботи уряду країни ("шатдаун").