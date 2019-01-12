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Трамп розповів, як вирішити проблему з "шатдауном" за 15 хвилин

Новини » Політика    12.01.2019 - 20:27
Трамп розповів, як вирішити проблему з "шатдауном" за 15 хвилин
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США закликає демократів вирішити питання з тимчасовим припиненням роботи уряду

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп закликав представників Демократичної партії повернутися до Вашингтона і покінчити з тимчасовим припиненням роботи уряду країни ("шатдаун"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Він зазначив, що "демократи могли б розібратися з "шатдауном" за 15 хвилин".

"Зателефонуйте своєму демократу-сенаторові або конгресмену. Скажіть їм зробити це", - написав Трамп.

За його словами, крім закінчення "шатдауна" демократи "могли б вирішити проблему з жахливою гуманітарною кризою на кордоні США і Мексики".

"Чекаю вас в Білому домі", - додав президент.

Трамп розповів, як вирішити проблему з &quot;шатдауном&quot; за 15 хвилин

Раніше повідомлялося, що в США через "шатдаун" близько 800 тис. американських держслужбовців не отримали зарплату.

Також РБК-Україна писало, що США "шатдаун" може позначитися на безпеці авіаперевезень в країні, оскільки все більше число агентів безпеки відмовляються працювати без заробітної плати.

 

 

 

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Новини України Дональд ТрампправительствоДемократическая партия США
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