Трамп покинув переговори з демократами з "шатдауну"

Президент США вимагає схвалити будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп залишив зустріч з лідерами Демократичної партії в двох палатах конгресу - Чаком Шумером і Ненсі Пелосі, де сторони повинні були обговорити кроки для припинення зупинки уряду ("шатдауна"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

За його словами, переговори не просунуться в позитивному ключі, поки не буде схвалений питання фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Тільки що покинув зустріч з Чаком (Шумером) і Ненсі (Пелосі), лише марна трата часу. Я запитав, що відбудеться протягом 30 днів, якщо я швидко все відкрию і відновлю (для закінчення "шатдауна", - ред.), ви схвалите план з безпеки на кордоні, що включає стіну або металеву огорожу? Ненсі сказала ні. Я сказав, що поки-поки, ніщо інше не спрацює!", - написав Трамп.

Також інформацію про те, що Трамп влаштував демарш під час переговорів. Зустріч відбулася в Білому домі.

В адміністрації Трампа також повідомили, що "президент буде твердо стояти за безпеку кордонів".

"Це включає в себе додатковий персонал правоохоронних органів, імміграційних суддів, фізичний бар'єр, технологію боротьби з наркотиками і ресурси для задоволення гуманітарних потреб", - повідомила прес-служба Білого дому.

Відзначимо, "шатдаун" у США триває з 24 грудня 2018. Частково припинена робота уряду із-за відсутності фінансування. Лідери Демократичної партії в Конгресі США Шумер і Пелосі вважають будівництво стіни з Мексикою неефективним і дорогим проектом. Однак, будівництво стіни на кордоні з Мексикою було одним з передвиборних обіцянок Трампа.

Нагадаємо, раніше переговори адміністрації Білого дому і Демократичної партії по завершенню "шатдауна" проходили 6 січня. Трамп тоді назвав їх невдалими.