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ФБР из-за "шатдауна" отправило в отпуск почти 5 тыс. сотрудников

Новости » Общество    12.01.2019 - 08:05
ФБР из-за "шатдауна" отправило в отпуск почти 5 тыс. сотрудников
Фото: ФБР (FBI.gov)

В ФБР называют "шатдаун" угрозой нацбезопасности США

Из-за частичной приостановки работы федеральных ведомств в США ("шатдаун") почти 5 тысяч сотрудников Федерального бюро расследований отправлены в неоплачиваемый отпуск. Об этом заявил президент Ассоциации агентов ФБР Том О'Коннор, передает РБК-Украина со ссылкой на Defense One.

По его словам, в неоплачиваемом отпуске находятся спецагенты ФБР, аналитики разведки, адвокаты и другие сотрудники, и сокращение штата ведомства сказывается на выполнении его критически важных функций.

Отмечается, что "шатдаун", который стал самым длительным в истории США, представляет серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Так, по данным Департамента национальной безопасности США, были уволены более половины сотрудников недавно созданного Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, которое должно защищать критически важную инфраструктуру страны.

Напомним, в Соединенных Штатах частичная приостановка работы федерального правительства США может сказаться на безопасности авиаперевозок в стране, поскольку все большее число агентов безопасности отказываются работать без заработной платы.

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