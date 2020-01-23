Председатель ОБСЕ назвал Украину приоритетом организации в 2020 году

Фото: глава ОБСЕ Эди Рама (flickr.com/thejointstaff)

Рама заявил, что "кризис в и вокруг Украины" наиболее безотлагательным вызовом

Содействие мирному урегулированию конфликта в Украине является приоритетом албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама по результатам своего визита в Украину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

Именно поэтому, по словам Рамы, он решил начать свой первый официальный визит на посту с Украины.

Он отметил, что "кризис в и вокруг Украины" наиболее безотлагательным вызовом вызовом безопасности и стабильности в стране.

"Нашей целью, в первую очередь, должно быть обеспечение полного и устойчивого прекращения огня. В 2020 году мы будем пытаться улучшить ситуацию с безопасностью и повседневную жизнь людей, живущих в районах, пострадавших от конфликта", - сказал председатель ОБСЕ.

Он поддержал решительные действия украинского руководства относительно мирного урегулирования конфликта и уверил, что его усилия направлены на обеспечение того, чтобы обе стороны соблюдали принципы и обязательства ОБСЕ и полностью выполняли Минские договоренности.

Рама также выразил поддержку усилиям по мирному урегулированию в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

"Возобновление диалога и результаты нормандского саммита - это шаги в правильном направлении. Тем не менее еще многое нужно сделать. Это долгий путь к стабильному миру. Мой Специальный представитель в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау будет изучать, как наиболее эффективно продвигать процесс вперед", - сказал он.

Напомним, Рама выступил за расширение мандата миссии ОБСЕ на Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина планирует обсудить невыполнение минских договоренностей и увеличение обстрелов на Донбассе с партнерами по нормандскому формату.