ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава ОБСЕ выступил за расширение мандата миссии на Донбассе

Новости » Политика     20.01.2020 - 15:13
Глава ОБСЕ выступил за расширение мандата миссии на Донбассе
Фото: переговоры в Офисе президента (president.gov.ua)

Зеленский провел переговоры по усилению работы СММ ОБСЕ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром европейских и иностранных дел Албании, действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой обсудил расширение мандата мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский отметил, что важным фактором для Украины является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.

Он напомнил, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях относительно ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории, а также на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведение сил.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на украинско-российской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - отметил Зеленский.

Председатель ОБСЕ, со своей стороны, согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию следует усилить.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина планирует обсудить невыполнение минских договоренностей и увеличение обстрелов на Донбассе с партнерами по нормандскому формату.

РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции В СНБО назвали условия для силового освобождения Донбасса
Новости Украины ОБСЕДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь