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Украина обсудит обострение на Донбассе с партнерами по нормандскому формату

Новости » Политика     20.01.2020 - 13:43
Украина обсудит обострение на Донбассе с партнерами по нормандскому формату
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

За последние два дня на Донбассе погибли двое украинских военных, 10 получили ранения

Украина планирует обсудить невыполнение минских договоренностей и увеличение обстрелов на Донбассе с партнерами по нормандскому формату. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент Украина хочет выяснить означает ли обострение на Донбассе полный срыв процесса прекращения огня.

"Относительно Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ - что это значит вообще. Означает ли это полный срыв процесса или совпадение многих факторов, что привели к росту обстрелов", - сказал Пристайко.

Напомним, за последние два дня на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли два украинских военных. Еще 10 получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшее время будут определены три новых участка для разведения сил на Донбассе. Пристайко отметил, что сейчас существуют девять участков, но он не сказал названия населенных пунктов. По его словам, эти участки были проработаны украинским Генштабом раньше.

Также сообщалось, что в СНБО заявили, что Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, такой сценарий возможен в случае принятия соответствующего политического решения.

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Новости Украины ДонбассобстрелВадим Пристайко
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