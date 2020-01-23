Голова ОБСЄ назвав Україну пріоритетом організації у 2020 році

Фото: глава ОБСЄ Еді Рама (flickr.com/thejointstaff)

Рама заявив, що "криза в та навколо України" є найневідкладнішим викликом

Сприяння мирному врегулюванню конфлікту в Україні є пріоритетом албанського головування в ОБСЄ в 2020 році. Про це заявив чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр, міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама за результатами свого візиту в Україну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Саме тому, за словами Рами, він вирішив розпочати свій перший офіційний візит на посаді з України.

Він зазначив, що "криза в та навколо України" є найбільш невідкладним викликом безпеці та стабільності в країні.

"Нашою метою, у першу чергу, має бути забезпечення повного та сталого припинення вогню. У 2020 році ми будемо намагатися покращити ситуацію з безпекою та повсякденне життя людей, які живуть у районах, що постраждали від конфлікту", - сказав голова ОБСЄ.

Він привітав рішучі дії українського керівництва щодо мирного врегулювання конфлікту та запевнив у своїх зусиллях, спрямованих на забезпечення того, щоб обидві сторони дотримувалися принципів і зобов'язань ОБСЄ та повністю виконували Мінські домовленості.

Рама також висловив підтримку зусиллям з мирного врегулювання в рамках нормандського формату та Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

"Відновлення діалогу та результати нормандського саміту - це кроки у правильному напрямку. Однак, ще багато чого потрібно зробити. Це довга дорога до стійкого миру. Мій Спеціальний представник в Україні та в ТКГ, посол Хайді Грау буде вивчати, як найкраще рухати процес вперед", - сказав він.

Нагадаємо, Рама виступив за розширення мандата місії ОБСЄ на Донбасі.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Україна планує обговорити невиконання мінських домовленостей і збільшення обстрілу на Донбасі з партнерами по нормандскому формату.