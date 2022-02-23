Праздник для OLED: Google тестирует черную тему поисковика
Компания Google обновила темы для своего поисковика. Теперь можно выбрать абсолютно черный бэкграунд.
О том, как выставить черную тему - в материале РБК-Украина.
Совсем недавно можно было выставить темно-серую тему или же стандартную светлую. Теперь же, компания начала тестировать по-настоящему черный цвет - #000000, который, видимо заменит тот самый серый оттенок.
Такой шаг будет удовольствием для владельцев устройств с OLED- и AMOLED-экранами.
Фото: Google тестирует черную тему поисковика (скриншот)
В текущий момент выбор темы доступен не для всех, впрочем, это исправится со следующим обновлением компании. В то же время, функцию можно применить, к примеру, в браузере Microsoft Edge.
В теории, черная тема может помочь экономить заряд аккумулятора на мобильных устройствах.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Google полностью переработала свой шрифт Roboto. Также недавно компания анонсировала новую операционную систему.