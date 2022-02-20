Google представила переработанный фирменный шрифт: что изменилось

Компания Google полностью переработала свой шрифт Roboto. Каждая из букв была перерисована с нуля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Полностью обновленный дизайн, как отмечают в Google, вместил в себе те же вертикальные пропорции Roboto Sans, что позволяет смешивать версии с засечками и без них.

Вероятно, такой шаг от компании связан с тем, что шрифты в ретро-стиле с засечками становятся вновь популярными после доминирования минималистичных дизайнов. Обновленный шрифт более удобен для чтения благодаря более четким формам букв.

Отмечается, что Google использует Roboto уже более десяти лет. Впервые он был представлен вместе с операционной системой Android 4.0, как шрифт по умолчанию.

Пока что шрифт просто представлен в Google Fonts как еще один вариант семейства Roboto, однако в будущем компания может использовать его в собственном маркетинге.