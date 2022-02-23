Свято для OLED: Google тестує чорну тему пошукача

Компанія Google оновила теми для свого пошуковика. Тепер можна вибрати абсолютно чорний бекграунд.

Про те, як виставити чорну тему - в матеріалі РБК-Україна .

Зовсім недавно можна було виставити темно-сіру тему або ж стандартну світлу. Тепер же, компанія почала тестувати по-справжньому чорний колір - #000000, який, мабуть, замінить той самий сірий відтінок.

Такий крок буде задоволенням для власників пристроїв з OLED- і AMOLED-екранами.

Фото: Google тестує чорну тему пошукача (скріншот)

У поточний момент вибір теми доступний не для всіх, втім, це виправиться з наступним оновленням компанії. Водночас функцію можна застосувати, наприклад, в браузері Microsoft Edge.

У теорії, чорна тема може допомогти економити заряд акумулятора на мобільних пристроях.