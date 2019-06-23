На прайде в Киеве произошли первые стычки

На Марше равенства в Киеве произошли первые стычки, полиции удалось оттеснить противников прайда. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, несколько противников прайда ворвались в колонну участников Марша равенства и напали на них. Сотрудникам полиции удалось оперативно отреагировать и вывести нападавших.

Фото: стычки на Марше равенства

Напомним, ранее сообщалось, что противники "КиевПрайда" подошли вплотную к месту проведения Марша равенства, который проходит в Киеве сегодня, 23 июня. Правоохранители усилили границы и подтянули подразделения конной полиции.

РБК-Украина писало, что по словам заместителя главы министерства внутренних дел Сергея Ярового, правопорядок во время проведения Марша равенства в Киеве охраняют почти 2 тыс. полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Добавим, что утром 23 июня к лагерю противников проведения Марша равенства в Киеве начали стягивать подразделения полиции. Противники "КиевПрайда", в ответ на действия правоохранителей, перекрыли улицу Владимирскую возле парка Шевченко.