На прайді в Києві сталися перші сутички

На Марші рівності в Києві сталися перші сутички, поліції вдалося відтіснити противників прайду. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, кілька супротивників прайду увірвалися в колону учасників Маршу рівності і напали на них. Співробітникам поліції вдалося оперативно відреагувати і вивести нападників.

Фото: сутички на Марші рівності

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противники "КиївПрайду" підійшли впритул до місця проведення Маршу рівності , який відбувається у Києві сьогодні, 23 червня. Правоохоронці посилили кордони та підтягнули підрозділи кінної поліції.

РБК-Україна писало, що за словами заступника глави міністерства внутрішніх справ Сергія Ярового, правопорядок під час проведення Маршу рівності у Києві охороняють майже 2 тисячі поліцейських та бійців Національної гвардії.

Додамо, що вранці 23 червня до табору противників проведення Маршу рівності у Києві почали стягувати підрозділи поліції. Противники "КиївПрайду" , у відповідь на дії правоохоронців, перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка.