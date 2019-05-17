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Задержан и.о. главы Госслужбы занятости

Новости » Общество    17.05.2019 - 15:49
Задержан и.о. главы Госслужбы занятости
Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Правоохранители задержали группу должностных лиц за откаты при строительстве объектов социального назначения

Военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

Правоохранители задержали руппу должностных лиц за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.

 

Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, в 7 мая действующий президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова. 15 мая Национальное антикоррупционного бюро Украины сообщило бывшему командующему Национальной гвардии Аллерову о подозрении в хищении более 81 млн гривен. Детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Аллерову, а также гендиректору "Укрбуда" и оценщику, задержанных накануне. Позже стало известно, что гендиректора "Укрбуда" отпустили из-под стражи. 

Аллерова подозревают в том, что он в сговоре с застройщиком обменял квартиры для нацгвардейцев в центре Киева на жилье в районе станции метро "Бориспольская". Ущерб был оценен в 81,6 млн гривен.

Сегодня Соломенский районный суд Киева избрал Аллерову меру пресечения

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Новости Украины Юрий ЛуценкоГПУГосслужба занятости
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