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Аллерову вручили подозрение в хищении имущества Нацгвардии

Новости » Общество    15.05.2019 - 12:55
Аллерову вручили подозрение в хищении имущества Нацгвардии
Фото: Юрий Аллеров (УНИАН)

Аллерова подозревают в хищении более 81 млн гривен

Национальное антикоррупционного бюро Украины сообщило бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову о подозрении в хищении более 81 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Аллерову, а также гендиректору "Укрбуда" и оценщику, задержанных накануне.

"Действия экс-командующего Нацгвардии и генерального директора компании-застройщика квалифицируются по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оценщика - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины", - добавили в НАБУ.

Отметим, вчера сообщалось о задержании Аллерова. Его подозревают в том, что он в сговоре с застройщиком обменял квартиры для нацгвардейцев в центре Киева на жилье в районе станции метро "Бориспольская". Ущерб был оценен в 81,6 млн гривен.

Напомним, в 7 мая действующий президент Петр Порошенко уволил Аллерова. Сам офицер заявил, что решение об увольнении было его инициативой.

Аллеров был назначен командующим Нацгвардии Украины в декабре 2015 года.

 

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