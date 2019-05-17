Суд избрал меру пресечения экс-командующему Нацгвардии Аллерову

Фото: Юрий Аллеров (УНИАН)

Судья на время следствия решил взять под стражу Аллерова

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову меру пресечения. Об этом сообщает РБК-Украина.

Прокурор просил подозреваемому содержание под стражей с правом залога в 75 млн гривен. Адвокаты просили отсутствие меры пресечения или залог в 600 тыс. гривен.

Судья принял решение на время следствия взять под стражу Аллерова. Суд частично удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 12 июля 2019 года. Размер залога определить в пределах 4 млн 802 тыс. 500 гривен, который может быть внесен как самим подозреваемым так и другим физическим или юридическим лицом", - говорится в решении суда.

В случае внесения залога, Аллеров подлежит освобождению из-под стражи и на него возлагаются следующие обязанности сроком на два месяца: прибывать к детективу, прокурору, следователю по требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован/находится без разрешения детектива или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу, свидетелями; сдать паспорта для выезда за границу.

Напомним, в 7 мая действующий президент Петр Порошенко уволил Аллерова. Сам офицер заявил, что решение об увольнении было его инициативой. Его подозревают в том, что он в сговоре с застройщиком обменял квартиры для нацгвардейцев в центре Киева на жилье в районе станции метро "Бориспольская". Ущерб был оценен в 81,6 млн гривен.

15 мая Национальное антикоррупционного бюро Украины сообщило бывшему командующему Национальной гвардии Аллерову о подозрении в хищении более 81 млн гривен. Детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Аллерову, а также гендиректору "Укрбуда" и оценщику, задержанных накануне. Позже стало известно, что гендиректора "Укрбуда" отпустили из-под стражи.

Аллеров был назначен командующим Нацгвардии Украины в декабре 2015 года.