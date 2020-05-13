Правоохранители усилили меры безопасности из-за протестов в Киеве

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В связи с протестами возможно ограничение движения в центре столицы

Правоохранители Киева перешли на усиленное дежурство в связи с запланированными акциями протеста в правительственном квартале столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что к обеспечению безопасности привлечены сотрудники подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Сегодня в центральной части города запланировано проведение нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности", - сообщили в МВД.

Также правоохранители предупредили о возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева.

Напомним, вчера, 12 мая, под Офисом президента Украины произошли столкновения между полицией и активистами. Столкновения возникли после того, как активисты подожгли шины. В результате никто не пострадал.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце апреля в Киеве проходили протесты с призывами ослабить карантин.