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Правоохоронці посилили заходи безпеки через протести у Києві

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 11:17
Правоохоронці посилили заходи безпеки через протести у Києві
Фото: ілюстративне фото (flickr.com/national.police UA)

У зв'язку з протестами можливе обмеження руху в центрі столиці

Правоохоронці Києва перейшли на посилене чергування у зв'язку з запланованими акціями протесту в урядовому кварталі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що до забезпечення безпеки залучені співробітники підрозділів поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України.

"Сьогодні у центральній частині міста заплановано проведення кількох акцій, зокрема, під будівлями органів державної влади. Тому, щоб не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці посилили заходи безпеки", - повідомили в МВС.

Також правоохоронці попередили про можливе обмеження дорожнього руху на окремих вулицях у центрі Києва.

Нагадаємо, вчора, 12 травня, під Офісом президента України відбулися сутички між поліцією та активістами. Зіткнення виникли після того, як активісти підпалили шини. В результаті ніхто не постраждав.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці квітня в Києві проходили протести з закликами послабити карантин.

Теги Новини України КиївКиївМіністерство внутрішніх справ Українипротест
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