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Под ОП произошли столкновения между полицией и активистами

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 15:39
Под ОП произошли столкновения между полицией и активистами
Фото: Офис президента (РБК-Украина)

Активисты подожгли шины, в результате чего возникли столкновения с силовиками

Во вторник, 12 мая, под Офисом президента Украины произошли столкновения между полицией и активистами. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер Печерского управления Национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.

По ее словам, активисты подожгли шины, в результате чего возникли столкновения с силовиками.

"Активисты подожгли шины и из этого возникли столкновения с правоохранителями. Там кратковременная потасовка. В результате происшествия никто не пострадал. Нет, никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные, они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать", - заявила Тищенко.

Она добавила, что правоохранители продолжают наблюдать за соблюдением общественного порядка.

"Никто не пострадал. Заявлений к нам никаких не поступало", - резюмировала она.

Фото с места акции протеста (РБК-Украина)

По данным одного из очевидцев, акция проходила, чтобы "напомнить президенту, что может быть в случае сдачи национальных интересов".

Напомним, ранее в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые собрались под Офисом президента на акцию за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Теги Новости Украины полициястолкновенияОфис президента
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