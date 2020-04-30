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Под Кабмином возобновились протесты

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 12:49
Под Кабмином возобновились протесты
Фото: протесты под Кабмином (РБК-Украина)

Под зданием правительства продолжаются требования ослабить карантин

Сегодня, 30 апреля, под зданием Кабинета министров возобновились акции протеста с требованием ослабить карантин в Украине. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

В частности, продолжается акция предпринимателей с требованием ослабить карантинные меры. На протесте присутствует несколько десятков представителей малого и среднего бизнеса, акция проходит спокойно без перекрытия дорог.

Фото: протесты под Кабмином (РБК-Украина)

Напомним, вчера представители бизнеса устроили акцию протеста под Кабмином с требованием ослабить карантин. В акции приняли участие около 500 человек, они частично перекрыли машинами улицу Грушевского, из-за чего полиция вызвала эвакуаторы. Акция сопровождалась конфликтами между протестующими и правоохранителями, в том числе произошел инцидент с нападением патрульного на журналиста одного из телеканалов.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на протесты и попросил не выходить на массовые акции, поскольку это может привести к резкому скачку заболеваемости COVID-19. Он также подчеркнул, что карантин будет ослабевать, но только если количество больных не будет расти.

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