Правоохранители расследуют гибель двух военнослужащих на Донбассе

Иллюстративное фото (ООС)

СБУ и полиция ведут расследование

Офис Генерального прокурора контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками "ДНР" 15 января 2020 промышленной зоны г. Авдеевка, в результате чего погиб военнослужащий ВСУ (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Также в с. Новозвановка (Луганская область) на боевых позициях в результате снайперского обстрела из оккупированного с. Калиновое погиб еще один военнослужащий. По данному факту следственным отделом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации усилили снайперскую активность.

РБК-Украина писало, что 16 января состоялось первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Представители Украины предложили четыре новых участка для разведения сил на Донбассе. В частности, украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутове".