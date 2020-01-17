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На Донбассе зафиксировали работу снайперов, погиб украинский военный

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 07:23
На Донбассе зафиксировали работу снайперов, погиб украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

За сутки противник организовал 12 обстрелов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации усилили снайперскую активность. В результате один украинский военный погиб, передает пресс-центр ООС.

Всего за сутки противник 12 раз нарушил режим прекращения огня, применив запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, пулеметы крупных калибров и другое стрелковое оружие.

Трижды из гранатометов велись обстрелы возле населенного пункта Новотроицкое в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Еще девять обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Травневого, Новотошковского, неподалеку с Мироновским, вблизи Луганского и Зайцевого.

У Новозвановки зафиксирована работа снайперской винтовки. А возле Орехового зарегистрировали два обстрела, при этом противник выпустил 19 мин.

"Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - сообщили в ООС.

На Донбассе зафиксировали работу снайперов, погиб украинский военныйНа Донбассе зафиксировали работу снайперов, погиб украинский военный

Напомним, 16 января состоялось первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Представители Украины предложили четыре новых участка для разведения сил на Донбассе. В частности, украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутове".

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