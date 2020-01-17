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Правоохоронці розслідують загибель двох військовослужбовців на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 14:32
Правоохоронці розслідують загибель двох військовослужбовців на Донбасі
Іллюстративне фото (ООС)

СБУ та поліція ведуть розслідування

Офіс Генерального прокурора контролює хід розслідування та судового розгляду за кожним фактом загибелі військовослужбовців в зоні проведення ООС від обстрілів бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками "ДНР" 15 січня 2020 року промислової зони м. Авдіївка, внаслідок чого загинув військовослужбовець ЗСУ (ч. 3 ст. 258 КК України).

Також в с. Новозванівка (Луганська область) на бойових позиціях внаслідок снайперського обстрілу з напрямку окупованого с. Калинове загинув ще один військовослужбовець. За вказаним фактом слідчим відділом Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 16 січня, збройні формування Російської Федерації посилили снайперську активність.

РБК-Україна писало, що 16 січня відбулося перше в 2020 році засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Представники України запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Зокрема, українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску "Гнутове".

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