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Украина настаивает на повторной верификации разведения на Донбассе

Новости » Политика     16.01.2020 - 18:13
Украина настаивает на повторной верификации разведения на Донбассе
Фото: представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма (РБК-Украина)

Миссия ОБСЕ должна проверить отвод тяжелых вооружений

Украинская сторона контактной группы по Донбассу настаивает на повторной верификации разведения сил и средств. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, украинская сторона считает необходимым, чтобы Специальная мониторинговая миссия провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

"К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран "нормандской четверки" продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решения проблем безопасности - главное в повестке дня", - отметила Олифер.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе. В частности, Киев настаивает на том, что устойчивый мир способно обеспечить возвращение переселенцев и их участие в выборах.

Кроме того, на сегодняшних переговорах в Минске Украина предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Также Киев отмечает необходимость действенного мониторинга украинско-российской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

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