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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 18:09
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики девять раз нарушили режим "тишины"

В четверг, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинских позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов противника были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Травневого, два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское, неподалеку с Мироновским, вблизи Луганского, в районе населенного пункт Новозвановка и дважды рядом с Орехово.

"Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб.

Кроме того, на Донбассе 12-летний получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Парня доставили в больницу с осколочными ранениями лица.

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