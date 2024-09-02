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Правоохоронці затримали координатора та 3 членів угрупування, які підпалювали машини військових,- СБУ

Фото: СБУ (facebook. com SecurSerUkraine)
Автор: Ніна Єланська

Правоохоронці змогли нейтралізували кримінальне угруповання, що виконувало замовлення російської ФСБ на підпали машин військових в Україні. Був затриманий не лише координатор, але й троє виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Відомо, що зловмисники підпалювали службові автомобілі Сил оборони України, зокрема військові пікапи, які використовуються для бойових завдань. Вони діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Повідомляється, що координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Злочинець залучив до діяльності свою співмешканку та ще двоє осіб, з якими він познайомився під час ув’язнення.

Зловмисники відстежували військові автомобілі, а потім погоджували цілі з російським куратором. Після отримання вказівок вони підпалювали автомобілі в темний час доби та фіксували підпали на відео, яке передавали ФСБ.

Відомо, що фігуранти встигли підпалити 5 транспортних засобів Сил оборони. Під час обшуків у затриманих було вилучено зброю, боєприпаси, гранати, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони з доказами їх злочинної діяльності.

СБУ повідомила, що наразі зловмисникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке було скоєне за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Зазначається, що зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язненя. 

Спецоперацію з затримання проводили співробітники СБУ в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Фото: затримання координатора підпалювачів, які діяли в інтересах РФ у 3 областях України (t.me SBUkr)
Правоохоронці продовжують шукати зрадників, які на замовлення Росії здійснюють або координують підпали військових об'єктів України. Наприклад, було затримано агента ФСБ, який діяв в Одеській області, виконуючи завдання з підпалів на об’єктах Сил оборони та "Укрзалізниці".
Також було викрито не одружену пару, яка діяла в інтересах РФ, здійснюючи підпали волонтерських авто під Києвом.
 

 

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала групу злочинців, які на замовлення ФСБ шукали техніку ЗСУ та заводи з виробництва дронів.

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