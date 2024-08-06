Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який діяв в Одеській області, виконуючи завдання з підпалів на об’єктах Сил оборони та "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Основними його цілями були адміністративні будівлі та службові авто місцевих територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Для встановлення місцезнаходження цих об'єктів та їх знищення російська спецслужба завербувала 26-річного мешканця Ізмаїльського району, пропонуючи йому гроші. Агент об’їжджав територію району, фіксуючи місця базування українських захисників. Після визначення потенційної цілі він повинен був прибути за адресою та спалити об'єкт за допомогою легкозаймистої речовини.

Також агент готував підпали релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення. Проте СБУ спрацювала на випередження: своєчасно викрила агента, задокументувала його злочинні дії та затримала його під час дорозвідки поблизу одного з ТЦК.

За даними слідства, молодик потрапив у поле зору окупантів через свої антиукраїнські коментарі у чатах прокремлівських Telegram-каналів. Після вербування його комунікація з російськими кураторами відбувалася через популярний месенджер, де він отримував інструкції щодо пріоритетних цілей та способів їх підпалу. Виконуючи завдання, агент сподівався на грошову винагороду, яку обіцяли переказати на його криптогаманець.

Під час обшуків у його оселі було вилучено мобільний телефон з доказами підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який планував підпали будівель ТЦК в Одеській області (ssu.gov.ua)