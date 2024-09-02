Правоохранители задержали координатора и 3 членов группировки, поджигавших машины военных, - СБУ

Правоохранители смогли нейтрализовать криминальную группировку, выполнявшую заказы российской ФСБ на поджоги машин военных в Украине. Был задержан не только координатор, но и трое исполнителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .
Известно, что злоумышленники поджигали служебные автомобили Сил обороны Украины, в частности, военные пикапы, которые используются для боевых задач. Они действовали в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Сообщается, что координатором группы был бывший заключенный из Херсонской области, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. Преступник привлек к деятельности свою сожительницу и еще два человека, с которыми он познакомился во время заключения.
Злоумышленники отслеживали военные автомобили, а затем согласовывали цели с российским куратором. После получения указаний они поджигали автомобили в темное время суток и фиксировали поджог на видео, которое передавали ФСБ.
Известно, что фигуранты успели поджечь пять транспортных средств Сил обороны. Во время обысков у задержанных были изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, флеш-носители, видеокамера и мобильные телефоны с доказательствами их преступной деятельности.
СБУ сообщила, что злоумышленникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Отмечается, что злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет заключения.
Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники СБУ в Херсонской, Николаевской и Одесской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала группу преступников, которые по заказу ФСБ искали технику ВСУ и заводы по производству дронов.
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